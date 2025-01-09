Розміром із Сан-Франциско: показуємо масштаб пожеж у Каліфорнії на карті

Страшні пожежі, які вирують у США, охоплюють дедалі більші території. NBC News показали масштаби лиха на карті.

Про це пише 24 Канал з посиланням на карту журналістів NBC. Вогонь у районі Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) спалахнув 7 січня. А 9 січня вогонь дістався голлівудських пагорбів. Через суху погоду та шквальний вітер пожежа стрімко поширилася. Внаслідок посухи навіть пересохли деякі пожежні гідранти.

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Де пожежі у США на 9 січня 2025

Площа найбільшої з пожеж, Palisades, становить 62 квадратні кілометри. Це зовсім близько біля славетного пляжу Малібу та неподалік Беверлі-Гіллз.

Загалом відомо про загибель п'ятьох людей. Влада евакуює громадян, уже 130 тисяч були змушені залишити свої домівки. 2000 будинків уже спалено. Поліція встановлює кількість поранених, але це поки що важко зробити.

Через стихію дуже багато збитків. Безліч будівель зруйнована, зокрема, будинки вздовж Тихоокеанського шосе. На цю мить відомо, що сума збитків – понад 50 мільярдів доларів.

Масштаб пожеж у Каліфорнії / Скриншот 24 Каналу

Привертає увагу велика червона пляма на півдні. Це і є Palisades. Тамтешня пожежа стала найбільш руйнівною за всю історію Лос-Анджелеса.

Важливо, що на карті NBC показано ту територію, де були пожежі за весь останній час. Можливо, не вся ця земля зараз у вогні. Бо деякі пожежі удалося локалізувати.



Де були або є пожежі у США на 9 січня 2025 / Скриншот 24 Каналу

Територія, яка була у вогні, за площею дорівнює Сан-Франциско.

Люди порівнюють язики полум'я з марсіанськими краєвидами. І зазначають: здавалося, що пожежа ще далеко, аж раптом вона спалахнула поруч.

Імовірно, лихо в Каліфорнії матиме і соціальні наслідки. Уже відомо, що мародери вриваються в залишені будинки. А поліцейські та деякі голлівудські актори змушені штовхати автівки, адже водії залишили їх серед дороги. Через це екстрені служби не можуть проїхати. Американців закликали залишати ключі в машині, щоб можна було відігнати авто, яке заважає.