У Туреччині через пожежі евакуйовано десятки сіл і заблоковані траси: моторошні кадри

Через сильну спеку в Туреччині вирують лісові пожежі, в мережі публікують жахливі кадри. Внаслідок стихії з населених пунктів довелося евакуювати понад тисячу людей.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Turkiye Today.

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Яких наслідків завдали пожежі в Туреччині?

У багатьох провінціях Туреччини розпочалися лісові пожежі, що охопили величезні території. Усе через високі літні температури та поширення вогню з одного осередку на інші. Одна з найсильніших пожеж спалахнула між районами Кестель та Гурсу в провінції Бурса.

Через вітри загоряння швидко дійшло до району Карахідір – там влада перекрила автомагістраль Бурса – Анкара. Водіїв просять їхати альтернативними маршрутами, оскільки полум'я наближається до житлових районів.

Як пише видання, пожежа освітила нічне небо яскраво-червоним полум'ям, яке видно з багатьох частин міста. Із загоряннями борються десятки рятувальних команд.

Моторошні кадри лісових пожеж у турецькій Бурсі: дивіться відео

У селі Карахідір через поширення вогню проводять евакуацію. У Бурсі переселили не менше 1300 осіб. Постраждало щонайменше 3 будинки, а близько 100 гектарів території вже вигоріло. Жителів району Гурсу, які тікали від пожежі, бачили вздовж шосе, адже вогонь викликав паніку та змусив людей якнайшвидше залишити будинки. Людям, які не перебувають в епіцентрі пожежі, рекомендують тримати вікна та двері зачиненими та уникати виходу на вулицю без необхідності.

Ми дали дуже чіткі вказівки не ризикувати в житлових районах. Відповідно, було евакуйовано два села. Звідти було евакуйовано близько 700 жителів. Пожежі досягли села Ігідір, звідки також було евакуйовано 600 жителів. Ми уважно стежимо за ситуацією. Ми координували свої дії з Міністерством сільського господарства та лісового господарства,

– повідомив міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу.

У Туреччині вирують лісові пожежі: відео

Правоохоронці також розслідують причини пожежі. Окрім великого загоряння в Бурсі, пожежі вирують у провінціях Карабук, Ушак та Кахраманмараш. Загалом триває активна боротьба із 76 пожежами – 28 у лісових районах та 48 – у сільській місцевості.