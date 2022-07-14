Пожежі та вдруге за кілька годин тривога й гучні вибухи у Харкові: перебувайте у безпеці

У Харкові через загрозу чергового ворожого обстрілу знову оголосили повітряну тривогу. У місті лунають гучні вибухи.

У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже дуже часто окупанти гатять саме по житлових кварталах, внаслідок чого гинуть та зазнають поранень мирні жителі.

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У Харкові – вибухи

У Харкові о 2:12 вчергове почали лунати сирени. Попередня повітряна тривога завершилася лише за 2,5 години до наступної, тобто о 23:31. У місті вкотре виникла загроза ворожого ракетного обстрілу.

Через приблизно 2 хвилини в Харкові повідомили про потужні вибухи. Наразі невідомо, чи це були звуки роботи нашої системи ППО, чи влучання російської ракети.

Офіційної інформації щодо цього поки немає. У будь-якому випадку містянам потрібно перебувати в укриттях до скасування повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку.

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У місті розпочалася пожежа

У деяких місцевих телеграм-каналах повідомили, що "прильоти" таки були. Адже після вибухів у деяких районах міста у небо здійнявся чорний дим. Також місцеві жителі повідомили про пожежі.

Зокрема, пожежа почалася в районі скверу "Стрілка". Проте, за словами очевидців, займання виникло не внаслідок ворожого обстрілу.

Під час повітряної тривоги важливо не розголошувати адрес влучань російських ракет чи снарядів. Також не слід публікувати фото чи відео з місць обстрілів, якщо вони стануться. Така інформація лише допомагає окупантам, які свідомо б'ють по житлових районах – так їм легше коригувати вогонь та продовжувати тероризувати мирних українців.

Дивіться відео пожежі у Харкові:

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