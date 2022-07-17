Європу охопили масштабні лісові пожежі: є загиблі – моторошні кадри

В Іспанії, Португалії та Франції тисячі рятувальників борються з масштабними лісовими пожежами. Сильні займання – і на півночі Марокко.

Серед пожежників вже є загиблі. Так у Португалії розбився літак-водобомбардувальник, його пілот не вижив.

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З небезпечних місць евакуювали тисячі людей

З французької Жиронди довелось евакуювати понад 14 тисяч людей. На півдні Іспанії, неподалік Коста-дель-Соль, свої домівки покинули понад 2 тисячі осіб. З пожежами намагаються впоратись літаки та гелікоптери. Останні набирають воду для гасіння в морі.

Жителі південно-західного узбережжя Атлантичного океану у Франції кажуть: те, що відбувається схоже на апокаліпсис.

Я ніколи раніше не бачила такого,

– сказала місцева жителька Карін.

Людей перевезли в тимчасові притулки

Пожежа на південь від Бордо спустошила майже 10 тисяч гектарів. З нею намагаються впоратись близько 3 тисяч вогнеборців. Люди втікали від полум'я практично без речей, їх здебільшого перевезли у тимчасові притулки. Волонтери разом з представниками рятувальної служби намагаються організувати вивезення тварин, проте це дуже складний процес.

Все пройшло дуже швидко, пожежа була надзвичайно великою. Я дуже боюсь, намагаюсь бути сильною, але найбільше, що я хочу – це забути цей тиждень,

– сказала Манон Жакар, яку евакуювали з кемпінгу у Франції.

В Іспанії густі чорні хмари диму піднімалися в повітря поблизу Касас-де-Міравете в регіоні Естремадура. Тут полум'я загрожувало національному парку. Також вогонь охопив частин Кастилії та Галісії.

У Португалії температура підскочила до 47 градусів

Ще з минулого тижня у Португалії температура підскочила до 47 градусів, в Іспанії перевищила показник 40. Від спеки в обох країнах загинули близько 300 осіб. У Португалії епіцентр пожежі – на північний схід від Порту. Тут вогонь знищив десятки тисяч гектарів – найбільшу площу з 2017 року.

У Франції – помаранчевий рівень небезпеки

У Франції стовпчики термометрів наблизились до позначки 40 градусів, наступного тижня температура може зростати. У 38 департаментах оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

Масштабні пожежі в Португалії / Відео Sky News, Sun та соцмереж

Важка ситуація і в інших країнах Середземномор'я:

У Греції пожежники гасять вогонь за 50 кілометрів на північний схід від Афін та на північному узбережжі Криту. Там евакуювали вже 7 сіл.

В Італії уряд оголосив надзвичайний стан в долині річки По – вона пересихає.

На півночі Марокко пожежі охопили провінції Лараш, Уеззан, Таза і Тетуан. Одне село було повністю зруйноване в районі Ксар-ель-Кебір і загинула щонайменше 1 людина.

Дивіться у відео, як це було рік тому – пожежі в Італії, Греції та Туреччині: