Пожежна машина протаранила будівлю у США, є постраждалі: відео з місця події

У Північній Філадельфії пожежний автомобіль врізався у будинок, зробивши у ньому велику дірку. Постраждали щонайменше 5 осіб, четверо з них – пожежники.

Інцидент стався близько 16:00 27 травня за місцевим часом. Пожежники їхали на терміновий виклик, коли їхній автомобіль потрапив у ДТП.

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Постраждали 5 осіб, з них 4 – пожежники

Пожежний автомобіль зіткнувся з Toyota та відлетів у стіну. Частину будинку просто розтрощило. Постраждали 4 пожежників та водійка легковика. Двох вогнеборців діставали з машини рятувальники. Проте, повідомили медики, їхні травми не небезпечні для життя. Правоохоронці з'ясовують деталі ДТП.

Через автотрощу є загроза руйнування будівлі. На місці працюють комунальники, які хочуть пересвідчитись чи немає витоку газу.

Дивіться відео з місця інциденту:

Раніше у США зійшов з рейок потяг з хімікатами

Зазначимо, що 17 травня у США зійшов з рейок потяг з хімікатами. Після аварії він загорівся. Влада ухвалила рішення евакуювати місцевих жителів через задимленість території.