Було два повторні влучання: у ДСНС розкрили деталі пожежі у Бучанському районі

Під час чергової російської атаки на Київщину у Бучанському районі загорілися великі складські приміщення, кадри пожежі швидко поширилися у соцмережах. Вогонь охопив значну площу, а ліквідація тривала багато годин через складну безпекову ситуацію.

Речниця управління ДСНС Київщини Вікторія Рубан в ефірі 24 Каналу розповіла, з чим зіткнулися рятувальники вже під час гасіння пожежі. Роботи доводилося неодноразово зупиняти через повітряні тривоги та нову загрозу з повітря, однак завдяки вчасним діям особового складу вдалося уникнути жертв серед рятувальників.

Рятувальники потрапили під повторні удари

Пожежа у Бучанському районі виникла в складських приміщеннях під час російського обстрілу. В ОВА повідомляли, що йдеться про об'єкти цивільного призначення, однак у ДСНС зазначили, що остаточно встановити, що саме перебувало всередині, зможуть уже після повної ліквідації пожежі.

Коли рятувальники працювали, було два повторні влучання. Під час повітряної тривоги вони вчасно відійшли на безпечну відстань. Завдяки цьому загиблих та поранених немає,

– розповіла Рубан.

Пожежу вже вдалося локалізувати, тому подальшого поширення вогню немає. Водночас повністю загасити її на момент розмови ще не змогли через значну площу об'єкта та постійні повітряні тривоги.

Головна складність у гасінні таких складських приміщень зараз у тому, що ворог не дає повністю ліквідувати пожежу й нормально працювати рятувальникам. Після першого влучання вони заходять і починають гасіння, а далі знову починається повітряна тривога,

– пояснила речниця ДСНС Київщини.

Точну площу займання у ДСНС не назвали, але наголосили, що вона суттєва. Роботи на місці продовжуються, а через нові повітряні загрози рятувальникам доводиться переривати гасіння й повертатися до нього лише тоді, коли ситуація дозволяє працювати безпечніше.

Речниця ДСНС Київщини розповіла про пожежу в Бучанському районі: дивіться відео