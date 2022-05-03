Пожежу на місці моторошної ДТП на Рівненщині вже загасили: що відомо про наслідки

На трасі "Київ – Чоп" майже загасили пожежу після жорсткої ДТП із бензовозом, мікроавтобусом і рейсовим автобусом. Наразі відомо про 16 загиблих внаслідок цієї трагедії, що сталася 3 травня на Рівненщині.

Про те, що рятувальникам вдалося локалізувати загоряння, о пів на 11 вечора повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він додав, що зараз ще точна кількість загиблих встановлюється.

Ця подія На Рівненщині зіткнулись автобус із пасажирами та бензовоз: 16 загиблих і десяток травмованих

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До гасіння пожежі залучили одразу 44 рятувальники та 7 одиниць пожежної техніки. Також прибули 7 автомобілів швидкої допомоги, які забрали постраждалих.

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Загалом отримали поранення ще 12 осіб. Семеро з цих людей відвезли до лікарні в Дубно, а решту в Радивилів. На місце також прибули правоохоронці, які встановлюють обставини трагедії. Місце події досліджують криміналісти.

Наразі вже відомо, що найімовірніше в ДТП потрапив автобус, який курсував за маршрутом "Харків – Зґожелець". Проте цю інформацію ще уточнюють.