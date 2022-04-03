Пожежу у Шепетівці після авіаудару ліквідували: боролися з вогнем 13 годин

Впродовж 13 годин вогнборці ліквідовували пожежу у Шепетівці Хмельницької області. Вона сталася після того, як росіяни вгатили по місту з авіації.

На щастя, вогонь вдалося загасити. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

До теми Окупанти вгатили ракетами по промисловому об'єкту на Хмельниччині

Глава ОВА подякував рятувальникам, які відважно усували пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару по промисловому об'єкту на Шепетівщині.

Впродовж 13 годин вони самовіддано боролися з полум'ям, відвойовуючи від пекла сантиметр за сантиметром нашої подільської землі,

– зазначив Гамалій.

Ворожий обстріл стався 2 квітня близько 17 години. Приблизно в цей же час обстріляли аеродром в Миргороді, що на Полтавщині.

Нагадаємо, вперше за час повномасштабного вторгнення росіяни обстріляли Хмельниччину 30 березня. Тоді окупанти завдали удару по військовому об'єкту у Старокостянтинові. А у ніч на 31 березня – по промислових об’єктах області.

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