Пожежу в ТРЦ у Києві ліквідували, продовжують розбирати завали

Вогнеборцям вдалося загасити пожежу, яка ввечері 20 березня спалахнула в одному з торгових центрів Києва. Її спричинила ворожа атака.

Мовиться про ТЦ, розташований у Подільському районі. У ДСНС повідомили, що пожежу ліквідували 21 березня станом на 11:40.

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Через ворожу атаку загинуло 8 людей

Як раніше розповіли у ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі на парковці ТЦ та третій і четвертий поверхи будівлі. На жаль, пожежа забрала 8 життів. Ще 1 людина зазнала травм. Роботи на місці все ще продовжуються, до них залучили 28 рятувальників та спецтехніку.

Посилена комендантська година у Києві

У Києві та області запроваджують посилену комендантську годину. Вона діятиме з 20:00 21 березня аж до 7:00 23 березня, тобто понад добу. Виходити на вулицю дозволено лише у випадку повітряної тривоги, коли потрібно сховатися в укритті. Пересуватися столицею зможуть лише ті, хто має спецперепустки.

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