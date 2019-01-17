11:29
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
      Вєсті Кремля
      22:45, 16 січня
      Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко
      Вєсті.UA
      21:54, 16 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Пожежу на заводі "Майола" біля Львова загасили: з’явилось відео

      263 Читать новость на русском
      Пожежу на заводі "Майола" біля Львова загасили
      Пожежу на заводі "Майола" біля Львова загасили / Zaxid.net

      Рятувальникам вдалося загасити масштабну пожежу на олійному заводі ПП "Оліяр" поблизу Львова. Цей завод виготовляє олію "Майола".

      Про це в коментарі 24 каналу повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Ігор Курус.

      24 канал повідомляв, що ввечері 16 січня у селі Ставчани Пустомитівського району Львівщини спалахнула велика пожежа на заводі ПП "Оліяр". На місце відразу ж вирушили надзвичайники.

      Читайте також: Трагедія у Грузії: 4 людини загинули та багато поранених унаслідок вибуху в будинку у Тбілісі

      За словами Куруса, з пожежею боролися 90 рятувальників та 16 одиниць техніки. Їм вдалося ліквідувати полум’я через 4 години після займання – о 21:17.

      На щастя, внаслідок пожежі ніхто не загинув та не постраждав. Проте згоріло 40 тонн соняшникового насіння у сушці з насінням. Також пошкоджено саму металеву сушку.

      Хто винен та що стало причиною займання вогню – з’ясовуватиме поліція.

      Дивіться відео з пожежі на заводі "Майола" біля Львова:

       

       

      Теги: Новини України Новини Львова Надзвичайні ситуації Пожежа
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Усику – 32: головні цитати боксера про любов до України, віру в Бога та чий Крим
      сьогодні , 11:00 Усику – 32: головні цитати боксера про любов до України, віру в Бога та чий Крим
      110
      Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      сьогодні , 09:01 Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      Ірина Поліщук 2818
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      724
      Чем черт не шутит: Минобороны России вытягивает деньги из ВПК
      сьогодні , 08:40 Чем черт не шутит: Минобороны России вытягивает деньги из ВПК
      Злой Одессит 1838
      Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп
      сьогодні , 01:15 Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп
      Іван Яковина 1814
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      Проросійські бойовики керованою ракетою спалили автівку ЗСУ
      19 листопада 2018 , 23:29
      Німці представили європейський седан Mercedes A-Класу
       26 липня 2018 , 19:59
      Україна – Чехія: Коноплянка обійшов легендарного екс-динамівця за кількістю матчів за збірну
       16 жовтня 2018 , 21:41
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук