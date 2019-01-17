Пожежу на заводі "Майола" біля Львова загасили: з’явилось відео

Рятувальникам вдалося загасити масштабну пожежу на олійному заводі ПП "Оліяр" поблизу Львова. Цей завод виготовляє олію "Майола".

Про це в коментарі 24 каналу повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Ігор Курус.

24 канал повідомляв, що ввечері 16 січня у селі Ставчани Пустомитівського району Львівщини спалахнула велика пожежа на заводі ПП "Оліяр". На місце відразу ж вирушили надзвичайники.

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За словами Куруса, з пожежею боролися 90 рятувальників та 16 одиниць техніки. Їм вдалося ліквідувати полум’я через 4 години після займання – о 21:17.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не загинув та не постраждав. Проте згоріло 40 тонн соняшникового насіння у сушці з насінням. Також пошкоджено саму металеву сушку.

Хто винен та що стало причиною займання вогню – з’ясовуватиме поліція.

Дивіться відео з пожежі на заводі "Майола" біля Львова: