Польща намагається переконати НАТО послабити Росію у довгостроковій перспективі, – ЗМІ

Деякі країни НАТО хочуть, щоб бойові дії швидше завершилися навіть коштом територіальних поступок. Проте Польща заявляє, що Росію потрібно виснажити.

Про це мовиться у статті видання Welt. Зазначили, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький говорив про результат війни.

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"У цій війні, підбурюваній Росією, результат може бути тільки один: або виграє Україна – або програє вся Європа", – сказав прем'єр.

У Welt вважають, що це позиція польських політиків, яку часто бояться висловити їхні німецькі чи французькі колеги.

Інтереси Польщі

В інтерв'ю для Welt високопоставлений дипломат в польському МЗС на умовах анонімності розповів про позицію Польщі. Він вважає, що Росію слід зупинити раз і назавжди.

Ми не повинні вплутуватися в гнилий компроміс. Припинення вогню на умовах Росії призведе лише до затишшя в бойових діях, яке триває до тих пір, поки Росія не перегрупується. Це не в наших інтересах, – наголосив дипломат.

Польща закликає до справедливого миру

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач закликав відрізняти жертву від ката. За його словами, важливо досягти миру, але не ціною порушення правил.

"Щоб мир тривав, йому має передувати припинення агресії та відмова від неоімперської та неоколоніальної політики Росії. Нашою метою має бути відновлення тривалого миру та стабільності в Європі", – сказав Пшидач.

Відмінність позицій

Заступниця директора польського аналітичного центру Center for Eastern Studies Юстина Готковська сказала, що позиція Польщі є рішучішою ніж Німеччини та навіть США і Великої Британії. Вона зазначила, що Берлін сподівається відновити з Кремлем діалог.

Чиновник з польського МЗС пояснив журналістам Welt, що його країна лобіює ослаблення Росії. У цьому поляки намагаються переконати насамперед Німеччину і Францію.

"Ми прагнемо не знищення російської держави, а ослаблення Росії, яка виведе країну з ладу, щоб забезпечити мир в Європі як мінімум на кілька десятиліть", – сказав чиновник.

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