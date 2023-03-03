Шольц – просто красень, – аналітик про категоричну зміну позиції Німеччини

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що кремлівський диктатор Владімір Путін не готовий до перемовин про справедливий мир. Це сигнал про те, що позиція країни поступово змінюється.

Дискусія щодо Шольца ведеться з весни минулого року. Про це 24 Каналу розповів політичний та економічний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

До теми Шольц рішуче спростував брехню Путіна про постачання Україні Leopard, – ISW

Підтримка триватиме

Впродовж останніх місяців політичний експерт акцентував на тому, що Німеччина допомагатиме Україні, тому що риторика дуже суттєво змінюється. Проблема була лише в тому, говорить Клочок, що Німеччина не була політично готова до публічної підтримки України. Не було й соціальної готовності, адже настрої населення доволі розмиті. Тотальної підтримки політики уряду щодо військової допомоги Україні немає.

Зараз можна говорити про 50 на 50, але проросійські настрої доволі сильні, це помилка самої Німеччини. Вона толерує кремлівські наративи у суспільстві, також відсутня нормальна інформаційна політика,

– стверджує Клочок.

Зараз це переглядається. Крім того, після візиту до України пролунала заява Франка-Вальтера Штайнмайера про те, що Німеччина не буде другом Росії у найближчому майбутньому. Тобто для країни Росія – ворог.

Шольц – просто красень, говорю відверто. Я вітаю його позицію. Він зумів переламати німців в уряді та політичному середовищі в тому, що допомога Україні має надходити. Сьогодні ми маємо рішення про передачу танків. Це серйозна річ,

– зауважує аналітик.

Так, наразі Німеччина категорично проти постачання Україні літаків, однак і це тимчасово. Надалі, переконаний Клочок, країна змінить свою позицію. Вона постачає Україні найбільше зброї з країн Європейського Союзу. Належне потрібно віддати США та Великій Британії, які працювали з Німеччиною.

Головне, що Німеччина – країна з найпотужнішою економікою у Європі – стала лідером. Озброєння надходить системно. Це дуже показово,

– вважає Валерій Клочок.

Наразі Шольц перебуває з офіційним візитом у США. На думку політичного експерта, ми почуємо відповідні заяви про те, що підтримка триватиме. "Принаймні зараз лунає, що Євросоюз ухвалив усі формальні рішення про передачу Україні необхідних боєприпасів", – наголосив він.

Коли в Україну надійдуть Gepard IRIS-T від Німеччини