Наші позиції на фронті цього року сильніші, ніж у будь-який інший час, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що позиції ЗСУ на фронті нині сильніші, ніж будь-коли. Водночас він наголосив, що Росія й надалі намагається зламати Україну ударами балістичних ракет.

Про це Зеленський заявив після засідання Коаліції охочих.

Що Зеленський розповів про ситуацію на фронті?

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року українські сили мають найсильніші позиції на фронті за весь час повномасштабної війни.

За його словами, попри постійні спроби Росії посилити тиск, окупантам не вдалося зламати український спротив.

Путін протягом усіх років повномасштабної війни намагається зламати нас, кожного і кожну, зламати Україну, українців, мотивацію, дух, зламати дух наших людей. Фронт йому це не дозволяє,

– заявив Зеленський.

Також глава держави розповів про запуск міжнародної антибалістичної програми Freyja. Він додав, що її презентували у Франції за участю України, Великої Британії, Німеччини, Італії, Норвегії, Данії, Швеції, Нідерландів, Іспанії, а також представників Європейського Союзу та НАТО.

За словами президента, програма передбачає створення сучасної антибалістичної системи та ракети, які мають посилити захист України й усієї Європи.

Він підкреслив, що балістичні ракети залишаються одним із головних засобів, якими Росія намагається затягнути війну.

Зеленський додав, що розвиток нової системи протиракетної оборони стане спільним внеском партнерів у зміцнення європейської безпеки та допоможе ефективніше запобігати майбутнім загрозам.

Fire Point показала нові антибалістичні ракети для системи ППО Freyja

Fire Point представила анонс проєкту FREYJA – майбутнього загальноєвропейського протибалістичного щита, який планують зробити спільною власністю європейських держав.

Одним із головних складників системи FREYJA стануть антибалістичні ракети FP-7.x, які компанія Fire Point презентувала разом із проєктом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потужні антибалістичні спроможності потрібні для того, щоб закінчити війну. За його словами, чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів.