Позицію України почули, – Зеленський про свої виступи в парламентах світу

Протягом тижня Володимир Зеленський Виступив перед парламентами багатьох країн світу. 25 березня він акцентував на тому, що позиція України пролунала гучно та її нарешті почули.

Глава Держави акцентував на тому, що у виступах довелося практично боротися з пропагандою Кремля. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

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Необхідно детально інформувати світ

Лише протягом кількох днів Володимир Зеленський виступив у парламентах Італії, Японії, Франції, Швеції. Також він публічно звернувся до учасників самітів НАТО, Великої 7 та лідерів Європейського Союзу.

Кожен із цих виступів привернув максимальну увагу у відповідних країнах та у світі в цілому. Відгуки демонструють, що українська позиція була почута. І це – головна моя мета у таких виступах,

– зауважив президент України.

Щодо Росії, то він припустив, що ніхто ще не вкладав стільки грошей у поширення брехні світом. Тому все ж необхідно детально інформувати народи інших країн про злочини армії окупантів. Не лише політиків та урядовців, а саме народи.

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