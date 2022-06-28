Позривало дахи та повалило дерева: як смерчі наводять лад у Росії – моторошне відео

У Чувашії (Росія) вирує негода, ураган залишив без світла понад 11 тисяч людей. Стихія була таких масштабів що у місті повалило дерева, позривало дахи будинків, шкіл.

Через грозу та шквалистий вітер, пориви якого досягали 17 метрів за секунду, без світла залишилися 11,5 тисяч мешканців – майже 6 тисяч будинків.

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Місцеві рятувальні служби пишуть, що внаслідок шквального вітру пошкоджено покрівлі 70 будівель, у тому числі 10 соціально-значущих об'єктів. До ліквідації наслідків негоди залучили понад 100 людей та 45 одиниць техніки.

У Збройних силах України опублікували відео, де видно, як пронісся смерч містом. Там іронізують, що таким чином природа наводить лад в Росії.

Тепер відчують як живеться багатьом Українцям після приходу "русского мира",

– додали у ЗСУ.

Російські телеграм-канали теж поширюють відео негоди. Місцеві пишуть про град з розміром у півапельсина. Та скаржаться, що град побив їх автівки.

Стихійні лиха в Росії та постійні "хлопки"

У травні потужним буревієм, який ламав дерева та зривав дахи накрило Курськ.

Після того, як Росія вирішила напасти на Україну, в самій Росії постійно відбуваються негаразди. У прикордонних з Україною областях – Бєлгородській, Курській та Воронезькій також місцеві скаржаться на постійні хлопки, звуки вибухів.

Дуже часто у Росії також стаються різні пожежі та підпали. Офіційна влада їх не коментує, а от місцеві дуже хвилюються та навіть намагаються виїжджати з прикордонних районів.

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