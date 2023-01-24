Військовий аналітик оцінив ефективність "Панцирів", які росіяни затягли на дахи Москви

Росіяни почали встановлювати комплекси ППО у Москві. Їх помітили, зокрема, на дахах міноборони та МВС. Попри те, що окупанти заявляли про ЗРГК "Панцир-С1" як про суперзброю, насправді ж їхню цілковиту ефективність можна поставити під сумнів.

Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик Ігаль Левін. За його словами, зенітно ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" більше працюють для російської пропаганди.

До речі Це ідіотизм, так її не розставляють, – опозиціонер висміяв ППО на дахах в Москві

Чи ефективні ЗРГК "Панцир-С1"

Левін зауважив, що Україна не завдавала ударів по російських містах, а лише по військових об'єктах ворога, де б вони не розташовувалися. Адже будь-який військовий об'єкт Росії – це легітимна ціль з погляду правил ведення війни.

За його словами, розміщення на дахах будівель російської столиці зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1" свідчить про те, що у Москві переживають, що до них може щось прилетіти. Однак ці "Панцирі" легко знищувалися Туреччиною й Ізраїлем у Сирії, тобто вони себе особливо не показали.

Це виявився доволі такий мультяшний комплекс, який більше для їхньої пропаганди працює. Туркам і Ізраїлю вони не змогли перешкодити завдавати ударів у Сирії,

– наголосив військовий аналітик.

За його словами, росіяни намагалися "робити" з них суперзброю, нібито вони все можуть перехоплювати, збивати. Звісно ж, ці ЗРГК можуть стріляти й навіть щось збивали десь на навчаннях. Але "Панцирі" виявилися безсилими, коли ізраїльські та турецькі системи завдавали ударів у Сирії.

Левін сказав, наскільки ефективними є ЗРГК "Панцир-С1", які росіяни встановили на дахах у Москві: дивіться відео

Більше про ЗРГК "Панцир-С1" на дахах у Москві

У столиці Росії на дахах будівлі міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ встановили ППО. У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що це є досить дивним, бо в нормальних країнах так не робиться.

Кремль продовжує істерію з встановленням комплексів ППО. ЗРК "Панцир-С1" з'явився уже у Новгородській області поблизу резиденції Путіна у селі Ящерово Валдайського району.

Міноборони країни-агресорки також уже відзвітувалося про проведення відповідних навчань біля російської столиці. У Москві кажуть, що залучили до навчань понад 30 одиниць техніки та 150 осіб.