Після страшної атаки по Києву: чи передадуть Україні більше засобів ППО

США постачають системи ППО, зокрема, Patriot, на Близький Схід. Адже країни Перської затоки потерпають від іранських дронів. Тому Україні дістається менше засобів.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин озвучив 24 Каналу думку, що Україні потрібно розвивати власний військово-промисловий комплекс. Зокрема, розробляти власні системи ППО, щоб не бути залежними від Штатів.

Дивіться також Росія атакувала Україну "Орешником": чи несе ракета ядерку та яка ППО здатна її збити

Яка альтернатива для України?

Олег Пендзин зазначив, що Європа і далі дуже залежить від США. Наприклад, сьогодні Німеччина обговорює можливість заміни американських Tomahawk на український аналог, зокрема, "Фламінго". Навіть щодо допомоги своїм найближчим партнерам по НАТО до Штатів є дуже багато питань.

Тому Україні варто активно розвивати цей напрямок свого військово-промислового комплексу спільно з європейцями, із залученням європейських грошей.

У мене є песимізм, що американці зможуть активно допомагати нам щодо систем ППО. Сьогодні є дефіцит ракет до Patriot. На підприємствах, які виробляють їх, є достатньо велика черга насамперед багатих країн Перської затоки. Тому я думаю, що єдина альтернатива – це розвиток українського військово-промислового комплексу,

– сказав експерт.

Пендзин про ППО для України: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч на 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні та застосувала майже 700 цілей. Радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила/подавила 604 цілі – 55 ракет та 549 дронів.