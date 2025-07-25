Сирський заявив, що нові системи ППО для України "вже на підході"

Україна вже незабаром отримає нові системи протиповітряної оборони. Їх закупили на кошти європейських партнерів у межах спільного плану США та НАТО.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після телефонної розмови з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ.

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За словами Сирського, сторони детально обговорили реалізацію ініціативи щодо передачі Україні сучасних систем ППО, покликаних посилити захист мирного населення та критичної інфраструктури.

Ми також обговорили план США та НАТО щодо отримання нами систем ППО, оплачених Європою, для захисту нашої землі та порятунку життів цивільного населення", – розповів Сирський.

Він подякував президенту США Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за оперативну підтримку й координацію поставок.

Сирський підкреслив, що ці системи вже на підході.