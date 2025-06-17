"Питання життя і смерті": Зеленський звернувся із закликом до G7 щодо ППО

Київ повинен й надалі отримувати системи протиповітряної оборони від союзників й переходити до локалізації виробництва в Україні.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті "Великої сімки" у Канаді у вівторок, 17 червня, передає 24 Канал.

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До чого Зеленський закликав лідерів G7

Президент України розповів про відбиття нічної російської атаки по Україні, внаслідок якої найбільше постраждали Київ та Одеса.

Системи протиповітряної оборони працювали майже по всій країні, чимала кількість безпілотників і ракет була перехоплена – значною мірою завдяки підтримці ваших країн. Це питання життя і смерті,

– заявив він.

За його словами, Україна має і далі отримувати системи протиповітряної оборони та розвивати виробництво на території нашої держави, оскільки це нагальна потреба для збереження життів українських громадян.

Володимир Зеленський констатував, що під час атаки росіяни запустили 440 дронів, здебільшого "Шахедів" та 32 ракети різних типів, зокрема балістичні та з касетними боєголовками. Одна з них влучила у житловий будинок.

Президент зазначив, що ціль пройшла наскрізь із верхнього поверху до підвалу. Рятувальні роботи досі тривають. Під завалами шукають людей. Близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків були лише у Києві.

"Майже 150 житлових будинків було пошкоджено тільки в Києві. Наразі відомо, що 131 людина зазнала поранень. 15 людей загинули. Серед загиблих – громадянин Сполучених Штатів Америки", – резюмував він.

До слова, у Повітряних силах за результатами атаки повідомляли, що протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені.