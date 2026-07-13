Зеленський закликав надати Україні "зимовий пакет" ракет до Patriot

Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні зимовий пакет ракет для ППО, який має містити 100 ракет для систем Patriot на місяць.

Відповідну заяву президент України зробив під час засідання "Коаліції охочих" у Парижі.

До чого Зеленський закликає партнерів?

Володимир Зеленський заявив, що Україна вже зараз має готуватися до наступної зими.

За його словами, Київ докладає максимум зусиль, щоб схилити Росію до дипломатичного врегулювання. Водночас Сили оборони продовжать далекобійні удари й удари середньої дальності, інтенсивність яких планують нарощувати.

Глава держави наголосив, що одним із ключових елементів зміцнення загальної позиції України має стати формування зимового пакету ракет для систем ППО.

Якщо у нас буде достатньо захисту на зиму, у Росії буде значно менше підстав затягувати війну до зими,

– заявив Зеленський.

За словами президента, Україні необхідно отримувати по 100 ракет до систем Patriot щомісяця – тобто загалом 300 ракет на зимовий період.

Нагадаємо, під час засідання антибалістичної коаліції Володимир Зеленський заявив, що потреба у захисті від балістичних ракет уже перевищує наявні можливості. Саме тому Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням спільної антибалістичної системи Freyja – вона може запрацювати вже протягом року.

Одним із головних складників системи Freyja стануть антибалістичні ракети FP-7.x, які компанія Fire Point презентувала разом із проєктом.

Президент наголосив, що нова система має бути "сильною, надійною і дешевшою за інші системи", а також передбачати створення власних ракет-перехоплювачів.