ППО у Дніпрі спрацювала на 5+, – Філатов про нічні обстріли

Зранку 12 березня у Дніпрі лунали вибухи. Однак обійшлось без руйнувань, бо система протиповітряної оборони спрацювала бездоганно.

Мер Дніпра Борис Філатов запевнив, що ситуація у місті контрольована. Жертв теж немає.

До теми У Дніпрі попередньо обійшлося без жертв і руйнувань: спрацювали системи ППО

ППО спрацювала на п'ять з плюсом, жертв та руйнувань інфраструктури немає,

– запевнив мер.

Підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади нещадно нищив ворожу крилату ракету. Від неї залишились тільки уламки.

Нагадаємо, не можна поширювати фото чи відео вибухів. Слід пам'ятати, що будь-який ваш допис може корегувати ворожу зброю, яка наступного разу може бути використана проти вас.

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