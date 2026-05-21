Уряд оновив правила проєкту груп ППО: що змінилось для місцевого самоврядування

Уряд України розширив участь громад у системі протиповітряної оборони. Місцева влада фактично зможе напряму фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань.

Про це інформує прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Які нові правила проєкту щодо ППО?

У четвер, 21 травня, стало відомо, що Кабмін оновив правила експериментального проєкту зі створення груп ППО на базі добровольчих формувань територіальних громад, який діє з 2025 року.

Аби підвищити ефективність системи ППО, уряд залучить до проєкту органи місцевого самоврядування, які зможуть напряму фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань громад.

Крім того, громадам дозволять спрямовувати кошти на закупівлю техніки, дронів, пального та іншого необхідного забезпечення, а також на виплату винагород учасникам груп за підтверджене знищення або ураження ворожих повітряних цілей.

Таким чином громади зможуть швидше реагувати на повітряні загрози та ефективніше посилювати захист критичної інфраструктури без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Свириденко додала, що координацію та оперативне управління такими групами й надалі здійснюватимуть Повітряні сили ЗСУ, а їхні учасники працюватимуть за правилами та стандартами Збройних сил України.

Зауважимо, що лише в ніч на 20 травня Росія атакувала мирні українські міста балістичною ракетою "Іскандер-М" та 154 ударними дронами різних типів, включно із "Шахедами", "Герберами", "Італмасами" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України зуміли збити чи нейтралізувати 31 ворожий БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях.

Протиповітряна оборона України: останні новини

21 травня Володимир Зеленський повідомив, що у областях, які мають кордон із Білоруссю посилять системи протиповітряної оборони.

Водночас міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що наразі Україна має важливу стратегічну ціль – досягнути 95% стабільної ефективності перехоплення повітряних ворожих цілей. За чотири місяці відсоток збиття ворожих цілей дронами-перехоплювачами збільшився вдвічі, водночас Росія почала випускати на Україну на 35% більше ударних безпілотників.

Федоров також зауважив, що покращення систем захисту неба від ворожих цілей є системним процесом, який передбачає зокрема аналіз та розбір дій противника та реагування Сил оборони після їх завершення. Тут варто згадати процедуру After Action Review, яка запрацювала в Україні наприкінці лютого цього року.

Також нещодавно стало відомо, що США планують замінити дефіцитні ракети PAC-3 MSE на дешевші LCI, які здатні знищувати цілі в 5 разів економніше. Цікаво, що ці ракети можна буде запускати з наявних установок Patriot без додаткових модернізацій. Зброю можуть виготовити вже до 2027 року. Експерти зазначають, що для України це хороша новина, як і зниження попиту на PAC-3 MSE. Втім, вони сумніваються, що ця зброя "світить" нам у найближчі кілька років, навіть якщо у 2027 розпочнеться серійне виробництво LCI.