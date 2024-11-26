Німеччина передасть ще 2 системи ППО IRIS-T: коли будуть в Україні

Берлін планує передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності.

Про це заявив керівник спеціального штабу з питань України в Міноборони Німеччини під час розмови з журналістами в Києві, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Коли Німеччина передасть Україні IRIS-T

Крістіан Фройдінг розповів, що протягом останніх днів Німеччина передала Україні артилерійські гаубиці, танки, бойові машини піхоти Marder. Окрім того, розпочала програму ударних безпілотників.

Наступні системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (малої дальності) мають прибути до України протягом наступних днів та тижнів, до Різдва,

– анонсував генерал-майор.

Водночас наголосив, що підтримка Німеччини триватиме і після Різдва, і після 1 січня.

"І після 21 січня, і після 23 лютого, – запропонованої у Німеччині дати федеральних виборів", – запевнив Фройдінг.

Зауважимо, на початку жовтня стало відомо, що Берлін передав 2 комплекси ППО IRIS-T, включаючи батарею IRIS-T SLM і дві пускові установки IRIS-T SLS. Систему ППО середньої дальності було співфінансовано Норвегією в межах німецької ініціативи.