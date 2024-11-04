Атака на Київ: ППО збила усі дрони, уламки впали у двох районах

У ніч на 4 листопада Росія вкотре атакувала Київ ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося знешкодити усі ворожі дрони над столицею.

Про наслідки атаки, результати роботи протиповітряної оборони, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА та мера Києва Віталія Кличка.

Дивіться також Київ та область атакують ворожі БпЛА: у столиці зафіксовано падіння уламків

"Чергова ніч з черговою атакою на Київ безпілотників збройних сил Росіі. Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети – наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені", – йдеться у повідомленні.

Також у КМВА зауважили, що у двох районах столиці впали уламки збитих дронів. Вони впали на відкритій території в Оболонському та Деснянському районах. Там зафіксовані локальні пожежі – горіла трава та підстилка. Постраждалих та руйнувань немає.

Уламки спричинили пожежі

За даними мера Києва Віталія Кличка, уламки впали на відкритий простір.

"В Оболонському та в Деснянському районах упали уламки дронів. Попередньо – на відкритий простір. Екстрені служби прямують на місце", – зазначив мер.

За його даними, у Деснянському районі, де впали уламки дрона, займання на території парку "Муромець".

Повітряні сили повідомляли про групу БпЛА на півночі Київщини курсом на захід і БПЛА на південному сході Київської області курсом на Черкащину.

Важливо. Російські війська за минулий тиждень завдали сотні авіаційних ударів та випустили близько 30 ракет і майже 500 дронів.