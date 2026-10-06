Ефективність ППО у Києві зростає: ексспівробітник СБУ пояснив, що покращилося

Упродовж останніх тижнів кількість та тривалість повітряних тривог у столиці зменшилися. Сили ППО почали ефективніше боротися проти реактивних дронів та інших загроз.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. До прикладу, 30 вересня українська ППО знищила або знешкодила 84% реактивних безпілотників. Крім того, вже відчутно, що тривог у Києві стало менше.

Що вдалося покращити?

Як наголосив Ступак, усі безмежно вдячні чоловікам та жінкам, які захищають українське небо. Упродовж останнього часу ворог сильно тиснув на протиповітряну оборону реактивними дронами. Зараз ситуація покращується.

Це величезна заслуга цих людей. Додамо до цього новаторські рішення, які, на жаль, в аварійному, а не плановому режимі довелося вигадувати. Однак це працює. Ситуація покращується. Вже говорили про більш ніж 80% збитих дронів,

– зазначив Ступак.

Очевидно, що тут свою роль відіграли швидкісні дрони-перехоплювачі. Також вже були повідомлення про турелі з кулеметами, які штучний інтелект наводить на цілі.

Ексспівробітник СБУ прокоментував успіхи української ППО: дивіться відео 24 Каналу

Зрозуміло, що ворог продовжить вдосконалювати свої безпілотники. Також він може перенаправити їх на міста, які менш захищені від таких загроз. І, на жаль, тут все впирається в гроші.

Все залежить від грошей. А їх не вистачає. Все це дійсно дорогі системи. Усі вже чули про турелі по Києву. Розуміємо, що це не єдині засоби збиття. Розуміємо, що це потрібно вдосконалювати. А все це знову-таки залежить від грошей,

– зауважив Ступак.

Додамо, президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна збиває близько 85 – 92% звичайних "Шахедів". Натомість реактивних поки що вдається знищити на рівні 50 – 70%. У боротьбі проти них сильно допомагає українська авіація.