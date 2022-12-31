Полковник ЗСУ припустив, чи здатна російська ППО прикрити Москву
Керівництво країни-терористки специфічно готується до свят. Зокрема, у Росії панічно посилили протиповітряну оборону біля Москви.
Однак навіть у теорії буде дуже важко захистити столицю Росії. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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За його словами, у часи Радянського Союзу біля Москви існувало 3 рівні системи протиповітряної оборони.
"Третій рівень ППО взагалі досягав України і проходив у районі Конотопа Сумської області. Однак такої системи вже давно не існує", – сказав Світан.
Спроможності російської протиповітряної оборони
За словами військового експерта, Росія справді має певні зенітно-ракетні комплекси, які можуть виконувати такі завдання. Однак, як зазначив Світан, у цьому питанні є певні складнощі.
Москва займає дуже велику площу, яку дуже важко прикрити. Росіяни можуть закривати якісь сектори або окремі об'єкти за допомогою ЗРК "Тор" або армійських "Буків",
– сказав полковник ЗСУ в запасі.
Однак, як зазначив військовий експерт, у росіян залишилося не так багато зенітно-ракетних комплексів у вільному доступі.
- Частина російських ЗРК працює на фронті в Україні.
- Ще частину Росія перекинула у Білорусь на прохання диктатора Алєксандра Лукашенка.
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Чи зможе російська ППО захистити столицю країни-агресорки
Через це, за словами Світана, у самих росіян залишається не так багато засобів протиповітряної оборони.
Прикрити Москву вони зараз точно не можуть. Адже вони навіть не змогли прикрити базу стратегічної авіації "Енгельс",
– наголосив військовий експерт.
Він додав, що столиця Росії майже в 10 разів більша за авіабазу "Енгельс" у Саратовській області, де у грудні лунали вибухи. Тому, як зазначив полковник ЗСУ в запасі, у випадку з Москвою російська протиповітряна оборона навряд чи впорається з завданням.
Росіяни посилили ППО Москви: що відомо
- У міністерстві оборони країни-агресорки повідомили, що майже 2 тисяч військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах у новорічну ніч.
- Всього за період новорічних свят та вихідних днів нестимуть бойове чергування з протиповітряної оборони близько 20 тисячі військовослужбовців об'єднання ППО повітряно-космічних сил Росії. Ці військовослужбовці будуть пильнували повітряний простір Москви та центрального промислового району Росії.
- Водночас у Бєлгороді розгорнули оперативний штаб, де у ніч на 1 січня роздаватимуть жителям міста флаєри з картою укриттів. Місцеві чиновники зазначають, що штаб змоделював усі можливі сценарії розвитку подій на випадок надзвичайної ситуації.