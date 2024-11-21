Канадська ППО NASAMS вже прямує до України

Канада передасть Україні новітню систему ППО NASAMS. Комплекс вже перебуває в Польщі та незабаром перетне український кордон.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Міністр оборони Канади Біл Блер заявив, що сучасна протиповітряна система буде на фронті у ЗСУ.

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Канада зміцнює оборону України

Новітня система ППО NASAMS вже під'їжджає до кордону України. Блер зауважив, що над розробкою працювали тісно з американцями та виробником Raytheon. Поки ППО перебуває в Польщі, але незабаром буде в Україні.

Міністр додав, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже проінформував Президента України Володимира Зеленського про майбутню передачу NASAMS.

Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше,

– підсумував міністр оборони.

До слова, США нададуть Україні новітні протипіхотні міни, оснащені системою самознищення, для стримування російських військ і мінімізації ризиків для цивільного населення.

Президент США Джо Байден санкціонував передачу цих засобів оборони, а також дозволив використання ракет ATACMS для ударів по об'єктах на території Росії.