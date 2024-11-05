Чим особлива система ППО NASAMS, яку отримає Україна: пояснення військового експерта
Днями президент Зеленський повідомив, що Канада відправила нам нову систему ППО NASAMS. Вона була спеціально замовлена Україною.
NASAMS сподіваються отримати до кінця 2024 року. Військовий експерт Олег Катков в ефірі телемарафону розповів, чим особлива ця система ППО, передає 24 Канал.
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Чим особлива система NASAMS
NASAMS є доволі популярним та розповсюдженим ЗРК, який стоїть на озброєнні Сил оборони України.
"Він експлуатується ще, як мені здається, з 2022 року. З 2023 – уже абсолютно публічно", – зауважив Катков.
За словами експерта, це один із доволі якісних ЗРК середньої дії, який може знищувати цілі з ракетами AIM-9 з дальністю до 10 – 12 кілометрів приблизно, з ракетами AIM-120 AMRAAM – до приблизно 20 кілометрів, з ракетами AMRAAM-ER, які є найновішими, – до 40 кілометрів.
Цей ЗРК перехоплює аеродинамічні цілі. Тобто, літаки, вертольоти, крилаті ракети, дрони, які потрапляють у зону його дії. Але він не може перехоплювати балістичні ракети.
Якщо брати західні зразки ЗРК, то NASAMS посідає друге місце після IRIS-T за розповсюдженням у ЗСУ,
– зауважив Катков.