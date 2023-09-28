ППО працювала вздовж всього південного напрямку, – Гуменюк про нічну атаку

Росія у ніч проти 28 вересня атакувала Південь України дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.

Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що ППО працювала вздовж всього південного напрямку. Вночі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що цієї ночі може бути рекорд щодо збитих "Шахедів", пише 24 Канал.

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Яка ситуація на Півдні, який ворог атакував дронами

Наталія Гуменюк розповіла, що оперативна ситуація на Півдні залишається досить напруженою, оскільки ворог не припиняє атак, тиску та пошуку нових тактик дій. Зокрема, й з використанням масованих атак, як цієї ночі проти 28 вересня.

В різних напрямках були спрямовані декілька груп ударних дронів. Працювала система протиповітряної оборони фактично вздовж всього південного напрямку: і на Одещині, і на Миколаївщині, і набагато вище. Тобто ворог спрямовував ударні безпілотники в різних напрямках. І в тому числі – на центральні регіони України,

– заявила Наталія Гуменюк.

Вона пояснила, що підсумки цієї атаки ще підбивають. Адже була масована атака, проте робота протиповітряної оборони була досить результативною – понад 30 дронів знищено. Проте точнішу цифру надасть Генеральний штаб та Повітряні сили.

Що відбувалось на Півдні України вночі