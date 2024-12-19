Лідери ЄС закликали терміново активізувати постачання систем ППО і ракет в Україну

Лідери країн Євросоюзу підтримали ідею активізації зусиль з постачання Україні військової допомоги. Йдеться передусім про системи протиповітряної оборони, боєприпаси та ракети.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на висновки Євроради щодо України.

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Якої згоди дійшли лідери ЄС щодо України у документі

Згідно з висновками, лідери країн ЄС підтримали всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні, який буде заснований на ключових принципах і цілях формули миру. Окрім цього, Єврорада виділила ключові аспекти того, що потрібно Україні, аби ефективно захищатися від російської агресії.

Європейська Рада закликає терміново активізувати зусилля, зокрема щодо постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, а також щодо забезпечення необхідної підготовки та обладнання для українських військових,

– йдеться у документі.

Структура акцентує на важливості активізації роботи з розвитку оборонної промисловості України. Лідери вважають, що співпраця України з оборонною промисловістю ЄС має бути поглиблена.

Також у висновках вказується, що всю військову допомогу надаватимуть "за повної поваги до політики безпеки та оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів".