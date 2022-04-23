ППО, ракети, протитанкові засоби: у Міноборони назвали критично необхідну зброю для України

Українські захисники вже майже 2 місяці героїчно боронять державу від російських окупантів. Проте для того, щоб остаточно перемогти ворогів, вони потребують важкого озброєння.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. Вона зазначила, що перевагою ЗСУ є те, що це інтелектуальна армія.

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Українська армія потребує важкого озброєння

За словами Маляр, тактика та стратегія українських командувачів дійсно переважають російські підходи у цьому сенсі. Однак ЗСУ потребує військової допомоги, а саме – важкого озброєння.

Тому в великій мірі тривалість цієї війни буде залежати й від інтенсивності та якості цієї допомоги. Тобто зі свого боку Збройні Сили роблять усе можливе і неможливе, щоб це було якнайшвидше, але є об'єктивні обставини, які залежать не тільки від нас,

– зазначила заступниця міністра.

Зокрема, наша армія потребує систем ППО, ракет, протитанкових засобів. Однак, за словами Маляр, необхідно розуміти, що Україна як держава робить все необхідне.

"Тобто ми ведемо сьогодні дуже активну і дипломатичну діяльність, і політичну. Списки того, що нам потрібно, вони сформовані Збройними Силами України. І це закриті списки, це секретна інформація", – зауважила заступниця міністра.

Ці списки опрацьовують разом із західними партнерами. Президент Володимир Зеленський перебуває на прямому зв'язку з президентами інших країн, міністр оборони Олексій Резніков – з міністрами оборони інших країн, а головнокомандувач Валерій Залужний – з головнокомандувачами інших країн.

"Тобто на сьогодні, з точки зору комунікації, з боку України вибудований абсолютно якісний, прозорий і дуже ефективний процес. Натомість є об'єктивні обставини. Приміром те, що захід, так само як і наш ворог Російська Федерація, на жаль, розраховував на те, що 3 дні чи максимум тиждень і Україна ляже", – зазначила Маляр.

За її словами, саме тому Україна не відчувала такої допомоги, яка б дала можливість швидко зупинити ворога. Однак сьогодні позиція західних країн дещо змінюється.

Водночас надання допомоги не може бути таким швидким, як піти у супермаркет. Позаяк є певні процедури, на які потрібен час. Зокрема, для того, щоб закупити та виробити зброю, щоб її завезти в Україну. За словами заступниці міністра, саме від цієї допомоги залежатиме тривалість цієї війни

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