"Грамотний підхід": чому Сили спецоперацій серйозно взялись за Крим
- Удари по об'єктах у Криму стали системними, знищуються російські радари та засоби ППО.
- Тактика спрямована на послаблення інших напрямків Росії та створення нових можливостей для України.
Останнім часом удари по об'єктах у тимчасово окупованому Криму стали системними. Майже щодня з'являються повідомлення про знищення російських радарів та засобів ППО.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що це частина продуманої тактики. За його словами, такий підхід змушує Росію послаблювати інші напрямки й створює для України нові можливості.
Дивіться також В Україні вперше випробували балістичну ракету FP-7
Як працює схема ударів по Криму?
Світан пояснив, що нині бойові завдання виконуються у форматі тактичних і оперативних контрнаступальних дій із застосуванням далекобійних засобів ураження.
До уваги! Сили спеціальних операцій повідомили про ураження об'єктів військової інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, зокрема місця зберігання комплексу "Іскандер" у Криму та пункту управління дронами "Рубікон" у Запорізькій області.
За його словами, Крим став одним із ключових напрямків такої роботи. Йдеться насамперед про знищення радіолокаційних станцій і елементів протиповітряної оборони, які забезпечують прикриття півострова.
По Криму робота йде саме дальніми засобами ураження і доволі успішно,
– зазначив він.
Українські сили отримують координати розміщення російських радарів і комплексів ППО завдяки роботі радіорозвідки та супутникових систем партнерів. Після виявлення таких цілей Сили спецоперацій або спецслужби виконують завдання з їхнього ураження. Зараз, за його словами, дедалі частіше з'являється фото і відеопідтвердження знищених об'єктів.
Наші партнери передають розташування російських радіолокаційних засобів, а далі Сили спецоперацій виконують бойове завдання щодо їхнього знищення,
– пояснив Світан.
Він додав, що для цього використовуються різні типи оперативних дронів із дальністю до 200 кілометрів. Це дозволяє діставати до другого ешелону оборони й контролювати значну частину окупованої території, включно з центральними районами Криму.
Росія змушена перекидати ППО до Криму
Світан звернув увагу, що системні удари по радарах у Криму змушують Росію постійно перекидати туди нові комплекси ППО. За його словами, йдеться не лише про підсилення півострова, а про зняття засобів із інших регіонів. Таким чином Кремль закриває одну ділянку, але оголює іншу.
Їм доводиться знімати комплекси з інших напрямків і відправляти в Крим, щоб прикривати, зокрема, Керченський міст,
– зазначив він.
Послідовне знищення радарів і елементів ППО в Криму відкриває ширші можливості для подальших ударів. За його словами, коли російська система втрачає радіолокаційне покриття, вона стає вразливою не лише на півострові, а й за його межами. Саме тому Крим перетворюється на ключову точку тиску.
От такий підхід дуже правильно грає. Вони прикривають міст у Криму, а в цей час по інших об'єктах можуть працювати наші засоби ураження,
– наголосив Світан.
Така логіка поступово виснажує російську оборону. Саме тому активні дії Сил спецоперацій у Криму він називає грамотним підходом, який змушує противника реагувати і розтягувати ресурси.
Що відомо про останні події в окупованому Криму?
За даними руху "Атеш", після серії ударів Сил оборони по аеродрому "Саки" у Новофедорівці льотна активність там зменшилась. Окупанти, як повідомляють агенти, переміщують техніку в ангари та перебазовують її, хоча об'єкт продовжує працювати в обмеженому режимі.
У ніч проти 19 лютого в окупованому Криму, зокрема біля Севастополя та аеродромів "Бельбек" і "Саки", пролунали вибухи. Російська сторона заявляла про роботу ППО та нібито збиті повітряні цілі, однак офіційного підтвердження наслідків не було.
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни застосовують усі наявні сили для охорони Кримського мосту, регулярно перекривають його та посилюють перевірки транспорту, і наразі змін у підходах до його захисту не спостерігається.