"Захисти небо своєї громади": як долучитися до груп ППО та які вимоги до кандидатів

В Україні розпочнуть роботу групи протиповітряної оборони, які діють у складі добровольчих формувань територіальних громад. Міністерство оборони України оприлюднило алгоритм вступу.

Проєкт є експериментальним і спрямований на посилення ППО за участі підготовлених громадян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мініоборони України.

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Як вступити до ГПО?

Куди звертатися:

Добровольці повинні звертатися до командира добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) за місцем проживання. Якщо ДФТГ ще не створене, можна ініціювати його формування через місцеву військову адміністрацію спільно з частинами Сил ТрО ЗСУ.

Хто може вступити, які вимоги:

Членом ДФТГ може бути громадянин України від 18 років, який проживає в громаді, де діє формування. Доброволець має пройти відбір (медичний, психологічний і професійний) і укласти контракт. Учасники груп ППО не повинні підлягати мобілізації відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Оператори безпілотників повинні мати сертифікат зовнішнього пілота відповідно до постанови КМУ №1129 від 1 жовтня 2024 року. Протягом перших 45 днів з початку проєкту ця вимога необов'язкова. Її можна виконати вже після підписання контракту.

Для роботи з пілотованими літаками треба мати належну кваліфікацію й документи. Призначення до екіпажів здійснює командир групи ППО за погодженням із Повітряними силами ЗСУ.

Укладання контракту:

Для участі в групі ППО спершу потрібно стати членом ДФТГ. Для цього укладається контракт терміном на три роки. Заява подається на ім'я командира з особистими й контактними даними, інформація про реєстрацію місця проживання, відомості про освіту, місце роботи, військово-облікову спеціальність тощо.

Далі доброволець проходить медичний, професійний і психологічний відбір. Далі укладається контракт, доброволець складає присягу й отримує посвідчення впродовж 30 днів.

Пакет потрібних документів:

Заява щодо членства в добровольчому формуванні;

Копія документа, що посвідчує особу;

Копія військово-облікового документа (обов'язково для чоловіків та за наявності у жінок);

Копія ІПН;

Документи, що підтверджують підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (якщо приєднується особа, яка не підлягає мобілізації).

Винагороди і соціальний захист:

Добровольці груп ППО мають право на додаткову винагороду до 100 тисяч гривень на місяць, пропорційно кількості днів чергування. Сума не є фіксованою. На них також поширюються гарантії, передбачені статтею 119 КЗпП України, а саме збереження місця роботи та посади на період участі в заходах ППО.