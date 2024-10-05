Зеленський анонсував посилення ППО Сумської області

Вся Україна потребує посилення ППО. Але найімовірніше нові системи направлять для захисту саме Сумської області.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з очільниками громад Сумської області.

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Посилення ППО Сумської області

Що стосується ППО. Ми тут, бо, як я і сказав, сьогодні вся Україна пріоритет, але ми розуміємо, що таке наші "червоні зони", які зазнають найбільшого болю через застосування різної повітряної зброї проти мирного населення. Сумська область в цьому списку,

– сказав Зеленський.

Водночас президент нагадав, що партнери не надають ППО для тої чи іншої області. Спочатку Україна займається системами, а далі їх ставляють там, де більше застосовується зброї, де треба додатковий захист.

Володимир Зеленський вказав, що росіяни хочуть зробити буферну зону у Сумській області, використовуючи КАБи. Ворог прагне, аби люди виїжджали, щоб потім окупувати території.

"Працюємо з партнерами, щоб збільшити кількість систем. Найближчі системи, які будуть надходити, я думаю, ми зможемо посилити ППО Сумської області", – підсумував гарант.