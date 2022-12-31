ППО довела ефективність: в ISW проаналізували останні атаки Росії на Україну

В ніч на 30 грудня окупанти запустили по Києву іранські безпілотники. Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно та збили усі дрони.

Загарбники запустили 7 дронів-камікадзе по столиці, але українська ППО збила їх усіх. Втім, уламки одного з безпілотників влучили в адміністративну будівлю. Про це пише американський Інститут вивчення війни.

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Якими були останні атаки Росії на Україну

Аналітики кажуть, що атаки безпілотників відбулися після масштабної серії ударів російських ракет по критичній інфраструктурі України 29 грудня, під час яких окупанти запустили 23 дрони.

Застосування російськими військовими 39 безпілотників за останні два дні, використання 30 безпілотників Shahed 131 і -136 в ніч з 18 на 19 грудня та використання 13 безпілотників 14 грудня показує значне збільшення кількості нещодавніх випадків застосування російськими військами цих систем в Україні.

На думку експертів, збільшення темпів атак російських безпілотників може свідчити про те, що російські сили накопичили більше дронів іранського виробництва після тритижневого періоду (17 листопада – 7 грудня) їх невикористання. Також, ймовірно, Росія отримала або очікує отримати нову партію "Шахідів" з Ірану.

Російські війська, ймовірно, ще більше збільшили темпи своїх атак безпілотників, намагаючись підтримувати свою кампанію проти критичної інфраструктури України, враховуючи ймовірне вичерпання запасів високоточних ракет,

– зазначили аналітики.

До того ж українська протиповітряна оборона нещодавно довела свою високу ефективність у знищенні безпілотників "Шахід", і використання російськими військовими цих систем під час атак на цивільні об’єкти в тилових районах зменшує наслідки.

"Російські військові, ймовірно, продовжуватимуть використовувати збільшену кількість цих систем для атак на цивільні об’єкти в Україні у своїй помилковій спробі зламати бажання України воювати", – додали в Інституті.

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