Жирна крапка щодо "Кинджалів": як росіяни зганьбилися і все втратили

Демілітаризація Росії йде за планом. Сьогоднішня ніч стала не тільки тріумфом української ППО, але й повною ганьбою російської армії.

Як росіяни вже вдруге зганьбилися

Після того, як два тижні тому українські сили ППО за допомогою американських Patriot збили "Кинджал", російська армія опинилась на роздоріжжі. У генералів було два шляхи.

Читайте також План Б: як Ватикан збирається повертати депортованих Росією дітей

Або більше не стріляти своїми "Кинджалами" туди, де можуть бути системи ППО з Patriot. Казати, як раніше, що це випадковість, що ракета несправна і був просто поганий день. Тобто так-сяк залишити сумніви у спроможності американської зброї протистояти російським супер-пупер надзвуковим ракетам. Тим більше була тільки одна ракета.

Або зробити масований обстріл, застосувавши більше своїх "Кинджалів", щоб вполювати Patriot, пробити захист і казати потім усім, що збиття "Кинджалу" то прикра випадковість. Тим більше, що який би не був дорогий "Кинджал", система Patriot все одно дорожча. Розміняти, умовно, три "Кинджали" на один Patriot росіяни були готові. Однак це був ризикований сценарій. Коли ставиш на карту все відразу, йдеш ва-банк. Або ставиш на російський "авось".

І росіяни поставили все. Вони знову вирішили довести, що найкращі. І знову зганьбилися.

Демілітаризація Росії просувається

Вночі було дуже гучно. Як заявили українські військові, з шести літаків МіГ-31К було випущено 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та 3 ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Усе це було знищене, поставивши жирну точку у питанні, які технології сильніші й чи спроможна російська зброя тягатися з американськими системами.

Цікаво Що не так з таємним листом Борреля про Китай і Росію

Якщо комусь у світі потрібні були докази, вони їх отримали. Якщо хтось на ринку зброї ще сумнівався, тепер сумнівів не буде. Якщо хтось у західному світі ще боявся російської зброї, то тепер вони мають остаточно зрозуміти, що боятися нема чого.

Якщо хтось в США ще сумнівався, чи треба давати Україні новітню зброю, то вони також отримали відповідь. Кожна поставка в Україну зброї на кілька мільярдів доларів принесе в перспективі замовлень на сотні мільярдів доларів для американських збройних корпорацій.

Європейські виробники це також бачать. Тому також мають мотивацію штовхати свій уряд у напрямку надання Україні все більш сучасних озброєнь, які будуть нищити російську зброю. Вони будуть нищити й міфи, які ще лишились, про силу російської зброї.

Ось так і відбувається демілітаризація. Ось так просувається демілітаризація Росії. Під акомпанемент заяв голосу Кремля про те, що вони демілітаризують Україну.