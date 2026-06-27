Захищають доньку Путіна: на Воробйових горах у Москві збудували нову базу ППО

Навколо Москви фіксують розгортання нового "кільця" протиповітряної оборони із ЗРК С-400, які розміщують ближче до центру міста, ніж раніше. Одна з нових позицій з’явилася менш ніж за 10 кілометрів від Кремля – поруч із МГУ та проєктами фонду, пов'язаного з донькою Володимира Путіна.

Про це пише російська служба Радіо Свобода.

Дивіться також Росіяни переміщують ППО з інших напрямків до Москви та Кримського мосту, – Зеленський

Що відомо про нове "кільце" ППО поблизу фонду дочки Путіна?

Одна з таких позицій розташована менш ніж за 10 кілометрів від Кремля – на Воробйових горах, поруч із Московським державним університетом і територією Інноваційного науково-технологічного центру. Цей проєкт пов'язаний із фондом "Іннопрактика", який очолює Катерина Тихонова, донька президента Росії Володимира Путіна.



Позиції, де розміщуються комплекси С-400 поблизу центру дочки Путіна/ Радіо Свобода

За даними журналістів, на території центру з'явилася новий бетонований майданчик площею близько 4,5 гектарів, після чого там були зафіксовані пускові установки С-300/400 та елементи радіолокаційних систем, зокрема передвижна вежа 40В6МР, яка використовується для виявлення низьковисотних цілей. Будівництво таких позицій, за супутниковими знімками, відповідає формату інших аналогічних майданчиків у Москві, про які раніше повідомляли журналісти-розслідувачі.



Підготовка до розміщення ППО / Фото Радіо Свобода

Подібні об'єкти вже фіксувалися в різних районах столиці та її околицях, формуючи мережу ППО навколо міста. Водночас нова позиція поблизу МДУ стала найближчою до Кремля з усіх відомих – відстань до нього становить менш ніж 9 кілометрів.

Через розташування на Воробйових горах комплекс має також географічну перевагу, адже висота місцевості дозволяє радарним системам ефективніше виявляти повітряні цілі. За оцінками, таке посилення ППО може бути пов'язане з побоюваннями Росії щодо розвитку українських далекобійних ударних можливостей. У Києві раніше заявляли про створення нових типів ракет і вдосконалення безпілотників, здатних уражати цілі на відстані до 3000 кілометрів.



Посилення ППО у Москві / Фото Радіо Свобода

Нагадаємо, Росія різко посилила систему ППО навколо Московського нафтопереробного заводу після двох успішних ударів українських безпілотників по цьому об'єкту. За даними Defense Express, у район додатково перекинули щонайменше 3 – 4 комплекси "Панцир", розміщені буквально за сотні метрів від заводу.

Московський НПЗ, який розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля і забезпечував значну частину пального для Москви та авіації, після атак, за наявною інформацією, зупинив роботу. Аналітики зазначають, що концентрація ППО в цьому районі могла бути посилена за рахунок ослаблення захисту інших об'єктів у Росії.