Чи може Укрзалізниця мати власну ППО: Кулеба дав остаточну відповідь

Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба висловився про захист об'єктів критичної інфраструктури. Він заявив, що нічого нового наразі сказати неможливо, і в цьому питанні працює лише комплексний підхід.

Йдеться про ППО та мобільно-вогневі групи, які ми зараз розуміємо, як команди дронів-перехоплювачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби.

Дивіться також Низька ефективність ППО на Одещині: експерт пояснив причини

Що сказав Кулеба про ППО та захист критичної інфраструктури?

Кулеба розповів, що Кабмін прийняв постанову, яка дає деяким підприємствам, зокрема Укрзалізниці, створювати власні сили та закуповувати засоби для боротьби проти російських "Шахедів" та ракет. За його словами, Укрзалізниця вже це робить.

Водночас, якщо говорити про захисти вокзалів і важливих логістичних вузлів, можна казати лише про ППО. Наразі захистити колію дуже складно.

Тільки комплексний підхід може нас врятувати. Є питання важкі, на які складно зараз дати відповідь, тому що захистити всю колію протяжністю тисячі кілометрів неможливо. Можливо робити певні заходи, ми це робимо,

– заявив віцепрем'єр-міністр.

Він запевнив, що Укрзалізниця робить все можливе: рухомий склад обладнують додатковими засобами, також працює окрема програма щодо забезпечення вокзалів мобільними укриттями.

Окрім цього, пріоритетом є збереження підстанцій. За словами Кулеби, в новому проєкті, який реалізовує Агенція відновлення, значну увагу зосереджено саме на їхньому захисті.

В якому стані наразі українська ППО?