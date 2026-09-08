Особливо непросто з балістикою, – Зеленський про результати роботи ППО

Українські захисники неба вночі знищили 175 повітряних цілей російських окупантів. Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що найбільші труднощі українська ППО має саме з одним видом озброєння.

Про це він наголосив у своєму телеграм-каналі.

З чим найважче боротися ППО?

Зеленський прокоментував результати роботи української протиповітряної оборони під час масованої нічної атаки Росії. За його словами, українські воїни загалом збили 175 повітряних цілей, однак частині ворожих засобів ураження вдалося досягти своїх цілей.

Глава держави зазначив, що українська ППО демонструє дуже хороші результати під час відбиття атак крилатими ракетами.

Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах,

– сказав він.

Україна вже обговорювала це питання з американськими та європейськими партнерами. Переговори продовжаться, зокрема із представниками держав і компаній, які можуть сприяти постачанню необхідного озброєння та розвитку української антибалістичної системи FREYJA.

Президент також подякував партнерам, які визначають посилення української ППО своїм пріоритетом. Він підкреслив, що додаткові системи протиповітряної оборони та перехоплювачі безпосередньо допомагають зберігати життя українців.

Франція спільно з Італією продовжує підготовку до передачі Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T та ракет Aster. Водночас країни, які мають комплекси Patriot, розглядають кілька варіантів їхнього швидкого постачання Україні напередодні зими.

У Єлисейському палаці зазначили, що питання додаткових поставок Patriot наразі обговорюється. За словами французької сторони, президент Володимир Зеленський особливо наполягає на посиленні української ППО через зміни у тактиці та озброєнні російської армії.

Там також наголосили, що Україні потрібні не лише Patriot, а й інші засоби протиповітряної оборони. На запитання про конкретні терміни передачі озброєння у Єлисейському палаці відповіли, що робота над цим питанням триває.