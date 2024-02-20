Прагнемо відновити безперешкодну торгівлю, – молочники України та Польщі звернулися до урядів
Джерело:Спілка молочних підприємств України
Спілка молочних підприємств України (СМПУ) та Polska Izba Mleka занепокоєні напруженою ситуацією на кордоні України та Польщі, яка перешкоджає зовнішній торгівлі молочною продукцією обох країн.
Про це йдеться у спільній заяві двох об'єднань, опублікованій на сторінці СМПУ у фейсбуці.
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Молочники України та Польщі заявляють про свою підтримку початку переговорів між урядами України та Польщі з метою врегулювання цієї ситуації та укладення відповідних угод.
Як зазначається у заяві, цього тижня переговори міністра агрополітики та продовольства України Миколи Сольського та міністра сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслава Секерського стосовно цього питання продовжаться.
Спільна заява молочників України та Польщі / Документ СМПУ
"Ми, представники молочних галузей двох країн, просимо врахувати спільну позицію наших галузевих організацій, що представляють інтереси компаній молочної галузі. Ми добре знаємо про ті труднощі, з якими стикаються зараз як українські фермери, змушені працювати в умовах війни, так і польські фермери, які відчувають постійний тиск через надто високі екологічні та інші обмежуючі вимоги, що вводилися в рамках спільної сільськогосподарської політики (Common Agricultural Policy, CAP) останніми роками”, – йдеться у документі.
Ми знаємо також, що польські фермери перебувають під тиском досить безвідповідальних політичних сил, які використовують невдоволення польських фермерів, які зазнають значних збитків, викликаних непродуманими регуляторними вимогами. І це проблема не тільки польських, а й інших фермерів ЄС, що підтверджує хвиля протестів, яка розгорнулася зараз в Європі,
– зазначається у заяві.
Також представники спілок наголошують, що нарікання на надмірне надходження української молочної продукції на ринок Польщі абсолютно неправомірне, адже, як і в попередні роки, польський молочний експорт в Україну впʼятеро перевищує український молочний експорт до Польщі.
Також у зверненні нагадують, що питання стосовно торгівлі молочною продукцією торік вже розглядалося урядами обох країн. Тоді ухвалили рішення виключити молочну продукцію зі списків торгових обмежень. З того часу баланс торгівлі молочною продукцією "практично не змінився, а загальна ситуація загострилася".
"Ми звертаємося до урядів України та Польщі з проханням врахувати особливості торгівлі молочною продукцією між нашими країнами. Бажання як українських, так і польських молочарів – якнайскоріше відновити безперешкодну торгівлю, для налагодження якої обидві країни працювали роками. Це відповідатиме інтересам молочних галузей як України, так і Польщі", – наголошують підприємці.