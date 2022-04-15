По всій Україні – повітряна тривога: негайно в укриття
15 квітня 2022 , 00:23Читать новость на русском
У всіх областях України виють сирени – оголосили повітряну тривогу. Громадяни повинні негайно пройти в укриття.
Повідомлення про загрозу ракетного удару надійшло приблизно опівночі 15 квітня, пише 24 канал.
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Тривога по всій Україні
Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Громадян закликають негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до відповідного сигналу про скасування небезпеки.
Повітряна тривога по всій Україні 15 квітня / Скриншот карти
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