По всій Україні – повітряна тривога: негайно в укриття

У всіх областях України виють сирени – оголосили повітряну тривогу. Громадяни повинні негайно пройти в укриття.

Повідомлення про загрозу ракетного удару надійшло приблизно опівночі 15 квітня, пише 24 канал.

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Тривога по всій Україні

Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Громадян закликають негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до відповідного сигналу про скасування небезпеки.



Повітряна тривога по всій Україні 15 квітня / Скриншот карти

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