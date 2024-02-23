З "23 февраля": морпіхи 35 ОБрМП вчергове встановили український стяг в Кринках

Українські військовослужбовці підняли державний прапор України у Кринках на лівому березі Херсонській області. Так морпіхи "привітали" окупантів з "23 февраля".

Українські морпіхи 35 окремої бригади морської піхоти вчергове встановили український стяг в Кринках.

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Як росіян привітали зі "святом"

Цей вчинок вчергове руйнує заяви російських пропагандистів, які регулярно заявляють, що Кринки знаходяться під їх контролем. Особливий "привіт" українські військові передали командувачу повітряно-десантних військ Росії генералу-полковнику Михайлу Теплинському, який відповідає за угруповання військ "Дніпро".

Колектив бригади вітає хенерала теплінського з "23 февроля". В славних традиціях, як колись під Нарвою та Псковом, рузкій солдат будь-яку свою поразку перемалює в перемогу,

– йдеться у повідомленні DeepState.

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Українські військові вже піднімали прапор у Кринках

Ще 13 лютого військові встановили прапор України у Кринках, тоді він майорів на водонапірній вежі. Бійцям 35 ОБрМП вдалося підняти державний прапор та вкотре нагадати окупантам, що Херсонщина – це України.

Це вже другий український прапор, який встановили у Кринках. Фото першого опублікували 6 лютого. Таким чином українці розвіяли ворожу пропаганду, що український плацдарм на цій території було ліквідовано.

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