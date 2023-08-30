Певні дії ведуться, але в режимі бойової тиші, – Гуменюк про висадку на лівобережжі Херсонщини

Українські військові підняли прапор над невеличким поселенням на лівому березі Дніпра, що знаходиться в сірій зоні. Це було важливим символічним кроком для підняття настрою людей, що переживають окупацію.

Про це 24 Каналу повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, робота над звільненням Херсонщини триває, але потребує режиму тиші.

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Яка ситуація на лівому березі Херсонщини

Гуменюк наголошує, що говорити про суттєві успіхи на лівому березі Дніпра ще зарано. Вивішування прапора очільниця пресцентру "Південь" називає "акцією підтримки для людей, що перебувають на окупованих територіях".

"На лівобережжі в окупантів агонія, пов'язана з давно анонсованими "виборами". Цим вони хочуть знову проголосити так звані "нещодавно приєднані землі" (своїми – 24 Канал). Місцевим, які перебувають під окупацією, дуже потрібна підтримка для того, щоб вони розуміли, що Сили оборони знаходяться поруч і роблять свою роботу", – зазначила Гуменюк.

Інших деталей операції поки що повідомляти не можна через режим бойової тиші. Однак Гуменюк запевняє, що подальше звільнення Херсонщини є очевидним і для українських військових, і для загарбників.

Наталія Гуменюк про підняття прапора над лівим берегом Херсонщини: дивіться відео

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