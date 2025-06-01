Над майже сотнею вокзалів України замайоріли Прапори Надії: репортаж з Києва і Львова

Уранці 19 червня на 95 українських вокзалах підняли Прапор Надії – символ вшанування військовополонених та зниклих безвісти. Підняття стягів відбулося після загальнонаціональної хвилини мовчання.

Журналісти 24 Каналу відвідали церемонії підняття Прапорів Надії на Південному вокзалі в Києві та Головному залізничному вокзалі Львова. Як це відбувалося та чому – розповідаємо у матеріалі.

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Урочисте підняття прапора у Києві під звуки тривоги

Опісля вшанування пам'яті загиблих унаслідок російсько-української війни загальнонаціональною хвилиною мовчання, військовослужбовець та бандурист "Культурного десанту" Тарас Столяр зіграв "Думу", яку присвятив усім військовим та цивільним, котрі зараз перебувають в неволі.

Військовослужбовець Тарас Столяр зіграв "Думу" на бандурі: дивіться відео



Далі мав би взяти слово ініціатор створення Прапору Надії – захисник "Азовсталі", Герой України та виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський. Однак коли захиснику надавали слово, у столиці пролунала повітряна тривога через загрозу російської балістики, то ж усі учасники церемонії були вимушені перейти до укриття.

У Києві почалася тривога під час церемонії із підняття Прапору Надії: дивіться відео

В укритті "Культурний десант" дав імпровізований концерт – співали українських народних пісень. І не тільки. По завершенню повітряної тривоги церемонію продовжили і до присутніх звернувся Сергій Волинський.

Я дякую залізниці та залізничникам за те, що вони чекають, за те, що вони підтримують, за те, що вони поруч. Біло-чорний прапор, він простий, але сповнений глибинним смислом. Чорний – це трагедія, біль, катування, смерть. А білий – це життя та надія,

– сказав Волина.

Також військовий висловив надію на повернення всіх і кожного, хто зараз перебуває у полоні. Водночас голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський відзначив, що вокзали є місцем різних емоцій, а Прапори Надії будуть найкращим нагадуванням про полонених та зниклих безвісти.

Це головні прапори нашої країни. І для нас велика честь, що це саме ті місця, де Прапор Надії буде майоріти. А далі, я впевнений, що підхоплять (ініціативу – 24 Канал) і різні громади, і ці прапори будуть повсюди в нашій країні,

– наголосив Олександр Перцовський.

Під акомпанемент державного гімну були підняті жовто-блакитний прапор України та чорно-білий Прапор Надії.



Прапор Надії на Південному вокзалі в Києві / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Сергій Волинський після підняття прапора підкреслив, що українське суспільство не має права залишити рідних полонених та зниклих безвісти наодинці з їхнім горем.

Ми не маємо права залишити родини, які мають таке горе, таку біду та трагедію. Кожен українець має знати, що держава його пам'ятає і зробить все, щоб повернути його живим,

– сказав майор.

Підняття Прапору Надії у Львові

У Львові Прапор Надії майорітиме над будівлею Головного залізничного вокзалу міста. На церемонію прийшли кілька десятків людей – залізничники та військовослужбовці.



Залізничники, військові та небайдужі громадяни прийшли на церемонію підняття прапора / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Спілкуючись із журналістами начальник Львівського вокзалу Роман Семчишин відзначив, що Прапор Надії – це нагадування про тих, хто у полоні, зокрема і залізничників.

Сьогодні в лавах захисників України перебувають 14 000 залізничників. На жаль, 41 із них ще перебуває у полоні, 35 залізничників звільнено. Ми чекаємо кожного залізничника, кожного Героя, кожного полоненого. І цей прапор символізує тих, хто зараз у полоні, – наголосив Семчишин.

Близько 9:15 Державний прапор України та Прапор Надії замайоріли над Головним залізничним вокзалом Львова.



Прапор Надії над Головним залізничним вокзалом Львова / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Варто зауважити, що Прапори Надії на всіх українських вокзалах майорітимуть до повернення на батьківщину усіх українців, котрі перебувають у російському полоні.