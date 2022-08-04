Як українські бійці встановлювали прапор України на найвищій точці Святогірська: повне відео
4 серпня 2022 , 10:58Читать новость на русском
Джерело:Нацгвардія
Українські бійці встановили прапор України на найвищій точці Святогірська, на Донеччині.
Повне відео опублікували у Національній гвардії України. У командуванні зауважили, що досить символічно, що підставкою для стяга став пам'ятник проросійському революціонеру.
Увага Українські захисники підняли прапор України на найвищій точці Святогірська
Наші захисники встановили прапор України на найвищій точці над Святогірськом. Символічно, що пам'ятник проросійському революціонеру став підставкою для нашого стяга – символа державного суверенітету,
– йдеться у повідомленні.
Чому встановлення стяга важливий момент
- Прапор встановлювали гвардійці батальйону імені генерала Кульчицького.
- Додамо, що міністерство оборони росії 6 червня оголосило про повний контроль над містом Святогірськ і Святогірською лаврою.
- 8 червня в Інституті вивчення війни підтвердили, що російські війська просунулися до міста, але визнали, що невідомо, чи повністю захопили Святогірськ.
- 9 червня українські ЗМІ стверджували, що російські війська захопили частину міста, а інша західна частина все ще перебуває під контролем України.