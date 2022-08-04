Як українські бійці встановлювали прапор України на найвищій точці Святогірська: повне відео

Українські бійці встановили прапор України на найвищій точці Святогірська, на Донеччині.

Повне відео опублікували у Національній гвардії України. У командуванні зауважили, що досить символічно, що підставкою для стяга став пам'ятник проросійському революціонеру.

Увага Українські захисники підняли прапор України на найвищій точці Святогірська

Наші захисники встановили прапор України на найвищій точці над Святогірськом. Символічно, що пам'ятник проросійському революціонеру став підставкою для нашого стяга – символа державного суверенітету,

– йдеться у повідомленні.

Чому встановлення стяга важливий момент