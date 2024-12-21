Поляки обурилися через прапори УПА на БТР Rosomak: міністр оборони Польщі назвав це провокацією

Профіль WarNewsPL 20 грудня у соцмережі X оприлюднив відео з БТР Rosomak, який належить Силам оборони України. На корпусі транспортера був червоно-чорний прапор, що викликало негативну реакцію в Польщі.

Автор публікації назвав цей прапор "бандерівським" та закликав Міноборони Польщі втрутитися. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Є очевидний прогрес, – Туск про розв'язання історичних питань з Україною

Що обурило поляків

Автор публікації до відео з українськими Rosomak написав: "Бандерівські прапори на КТО Rosomak, які українцям передала Польща...". Він позначив Міноборони Польщі та попросив розібратися.

Довідка: БТР Rosomak – це чотиривісна бронемашина, виготовлена в Польщі на основі фінського Patria AMV. Україна отримала 100 одиниць цієї техніки в рамках допомоги від польського уряду.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш негайно відреагував, назвавши це провокацією. Він повідомив, що доручив зв’язатися з українським військовим аташе у Варшаві для з’ясування обставин інциденту.

Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, – це провокація, яка не повинна мати місця,

– написав очільник міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Чому поляки гніваються на прапори УПА

Польща чутливо ставиться до символіки, пов’язаної з УПА, через історичні події, зокрема Волинську трагедію. Раніше Косіняк-Камиш заявляв, що вирішення цих історичних питань є важливою умовою для інтеграції України до ЄС.

У 2023 році, на 80-річчя Волинської трагедії сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам’яті жертв, заявивши, що польсько-українське примирення повинно включати "визнання провини і вшанування пам’яті жертв". Тоді ж Польща почала ексгумацію тіл загиблих. У 2016 році у Польщі визнали ці події геноцидом.

Волинська трагедія (1943-1944 роки) – це двосторонні масові вбивства польського та українського населення на Волині у часи Другої світової війни. Кількість жертв серед поляків, за даними різних істориків, коливається від 30 до 70 тисяч людей, проте цифри офіційної Варшави – 100 тисяч. Кількість убитих українців оцінюють від 5 до понад 20 тисяч людей.

Події Волинської трагедії Варшава називає "етнічними чистками" та геноцидом. Українська сторона називає ці події "трагедією" і закликає до взаємних вибачень, міжнаціонального прощення і примирення.