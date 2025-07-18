Бив ногами й шокером: на Київщині загинув мобілізований, працівник ТЦК – під вартою

На Київщині загинув мобілізований чоловік. За даними суду, військовослужбовець бив його ногами, руками та електрошокером.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на рішення суду.

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Як відбувалася мобілізація загиблого?

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 7 травня 2025 року у Києві було затримано громадянина, який перебував у розшуку та порушив правила військового обліку. Затримання провели спільно співробітники поліції та представники ТЦК та СП.

У той же день чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до проходження служби. Після цього він опинився на Збірному пункті Київського міського ТЦК та СП, який знаходиться у Дарницькому районі столиці.

8 травня мобілізованого відправили до навчального центру, однак там відмовилися його оформлювати. Як з’ясувалося, у чоловіка були проблеми зі здоров’ям, зокрема, алкогольна залежність, травма стегна і варикозне розширення вен. Через це його повернули на столичний збірний пункт.

Однак 9 травня чоловіка включили до іншої групи мобілізованих і знову направили до навчального центру – цього разу поблизу міста Старичі Львівської області. Але й там його відмовилися "оформлювати" – з тих же причин, що і у попередньому випадку.

В результаті чоловіка довелося повертати назад до Києва. Зауважимо, що осіб, від яких відмовився навчальний центр, було кілька.

Пізно ввечері 9 травня майор – старший групи, дав водієві автобуса наказ зупинитися біля супермаркету, аби мобілізовані могли придбати собі щось. При цьому він особисто дозволив купити енергетичний напій "Рево", який містить певний відсоток алкоголю.

Що відомо про побиття чоловіка?

Уночі мобілізований випив енергетичний напій, що містив алкоголь, і почав поводитися не зовсім адекватно – бігав салоном автобуса, гучно розмовляв, сварився з представниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази.

Після того, як чоловік проігнорував наказ майора заспокоїтися, один із військовослужбовців ТЦК кілька разів ударив його кулаком в обличчя. Коли він упав, військовослужбовець ще 3 – 4 рази вдарив його електрошокером. Потім, схопивши чоловіка за голову, почав бити його об підлогу.

На цьому побиття не завершилося. Військовослужбовець почав бити чоловіка ногами по голові та натискав і ставав ногами його грудну клітку. При цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.

Коли автобус прибув до столичного збірного пункту, військовий витягнув чоловіка за ноги та залишив лежати на плацу. Лише згодом на чоловіка звернули увагу, а лікарі, які прибули на місце, змогли лише констатувати смерть.

Відповідно до висновку судово-медичного експерта, чоловік помер внаслідок поєднаної травми голови та грудей, переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів.

Що відомо про суд над військовим?

11 травня ТУ ДБР у місті Києві повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру за військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Санкція передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

12 травня Печерський райсуд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на гауптвахті строком на 2 місяці.

2 липня Київський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції у силі. Під час засідання підозрюваний і його адвокат просили змінити запобіжний захід на домашній арешт, аргументуючи це наявністю малолітньої дитини, літньої матері на утриманні та серйозними проблемами зі здоров’ям, що потребують лікування у військовому шпиталі.

4 липня Печерський райсуд продовжив термін тримання під вартою до 11 серпня.