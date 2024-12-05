В Одесі водій "протягнув" на дверях авто співробітника ТЦК: він у лікарні

У четвер, 5 грудня, в Одесі трапився інцидент з працівником ТЦК. Водій авто "протягнув" військовослужбовця на дверях автівки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про інцидент з працівником ТЦК в Одесі

Так, у Приморському районі міста Одеси постраждав військовослужбовець обласного ТЦК та СП, який виконував оповіщення цивільного населення.

На законні вимоги показати військово-облікові документи, водій агресивно відмовився, а потім почав рух авто, внаслідок чого "протягнув" військовослужбовця на двері транспортного засобу на значну відстань,

– розповіли у ТЦК.

Внаслідок інциденту військовослужбовець отримав струс головного мозку. Він звернувся по медичну допомогу та був ушпиталений.

Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомило, що тримає під контролем ситуацію. Структура засудила ганебну поведінку щодо військового. Там нагадали, що працівники ТЦК захищали свободу та незалежність України та через стан здоров’я були переведені у тилові підрозділі.

Одеський ТЦК наголосив, що особи, які здійснюють протиправні дії щодо військових, будуть притягнуті до відповідальності.