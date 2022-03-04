Працівники прокуратури Гаазького трибуналу виїхали в Україну – розслідувати злочини Росії

Співробітники офісу прокурора Гаазького трибуналу Каріма Хана виїхали до України. Тут вони розпочнуть розслідування військових злочинів Росії проти України.

В Офісі генерального прокурора України з цього приводу зазначили: "Воєнні злочинці Росії мають бути покарані!" Безперечно, з цим зараз згоден увесь цивілізований світ.

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Путін із посіпаками все ближче до Гааги: команда прокурорів-розслідувачів виїхала до України

Безпрецедентна кількість країн – майже чотири десятки – одномоментно звернулися до Міжнародного кримінального суду у Гаазі через вторгнення Росії в Україну. Вимога одна: негайно розслідувати воєнні злочини країни-агресора.

Зараз відомо, що Міжнародний суд ООН 7 та 8 березня проведе слухання за позовом України проти Росії (поданий 27 лютого).

А 3 березня гаазький прокурор Карім Хан заявив, що його команда розпочинає розслідування та збір доказів воєнних злочинів та злочинів росіян проти людяності в Україні.

І вже цього ж дня стало відомо, що слідчі прокурори Міжнародного кримінального суду поїхали в Україну, щоб займатися розслідуванням безпосередньо.

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