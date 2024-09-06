ЗМІ пишуть, що у Харкові співробітники ТЦК побили чоловіка: Лубінець відреагував на відео

У мережі поширили відео, на якому чоловіки у військовій формі застосовують до громадянина фізичну силу. Дмитро Лубінець прокоментував інцидент у Харкові.

На оприлюднених кадрах видно, як військовий на сходах біля будинку б'є цивільного кулаком у живіт, а той пручається. Зазначається, що ця подія мала місце у Харкові. Лубінець наказав перевірити її достовірність.

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Проведуть неупереджене розслідування

Уповноважений із прав людини повідомив, що для підтвердження або спростування інформації, яка була поширена в засобах масової інформації, доручив своїй представниці у Харківській області Оксані Червяковій опрацювати відповідне питання. Посадовиця вже направила лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.

Наголошу, що такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування. У країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини – необхідна належна реакція та відповідальність,

– наголосив Лубінець.

Ймовірне побиття чоловіка працівниками ТЦК у Харкові: дивіться відео

До слова, на Закарпатті жінка заявила, що її батько помер після побиття у ТЦК. У військкоматі прокоментували.